  • BIST 116.226
  • Altın 163,815
  • Dolar 3,7678
  • Euro 4,7040
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Bankacılık tebliğleri Resmi Gazete’de

» »
Bankacılık tebliğleri Resmi Gazete’de
Merkez Bankası tarafından Bankacılık Yasası altında 6 tebliğ yayımlandı. Tebliğler, Resmi Gazete’de de yayımlanarak duyuruldu

“Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı solo ve konsolide bazda yeterli öz kaynak bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemeyi amaçlıyor.
“Sermaye Koruma Tamponu, Döngüsel Sermaye Tamponu ve Kar Dağıtımına İlişkin Tebliğ”, “bankalarca sermaye koruma tamponu ve döngüsel sermaye tamponu olarak bulundurulması gereken ilave çekirdek sermaye tutarının hesaplanmasına ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanmaması halinde yapılacak işlemlerle alınacak tedbirlerle, kâr dağıtımına ilişkin esas ve usulleri” düzenliyor.
“Kurumsal Yönetim Tebliği”, “kurumsal yönetim ilkeleri ile üst yönetimin görev, yetki, sorumlulukları ve atanma ile ilgili esas ve usulleri düzenlemek amacıyla” çıkarıldı.
“Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”le bankaların kaldıraç etkisiyle maruz kalmaları muhtemel risklere karşı yeterli sermaye bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin esas ve usuller düzenlendi. 
“Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Tebliğ”, bankaların uyması zorunlu olan sınırlamalarda ve standart oranların hesaplanmasında dikkate alınacak özkaynak ve konsolide özkaynak tutarlarının hesaplanmasına ve özkaynak yeterliliği ile ilgili diğer yükümlülüklerin sağlanmasına ilişkin esas ve esasları düzenliyor.
“Bankaların Faaliyet Esaslarına İlişkin Tebliğ”in amacı “bankaların faaliyet konularının belirlenmesi, izinlerin verilmesi, sınırlandırılması ve faaliyet konularının içeriğinin belirlenmesi amacıyla izlenecek yöntemler ve sunulacak belgelerle ilgili usul ve esasları düzenlemek” olarak açıklandı.

MALİYE’DEN MATBAALARLA İLGİLİ TEBLİĞ
Öte yandan Maliye Bakanlığı da, Katma Değer Vergisi Yasası’nın verdiği yetkiyle bir tebliğ yayımladı. Tebliğ, “KDV ve diğer vergi mevzuatıyla ilgili belgelerin maliye işleriyle görevli bakanlık tarafından sözleşmeyle yetkilendirilecek matbaa işletmecilerinin basım, dağıtım ve denetim işlerini” kapsıyor.
BANKACILIK TEBLİĞLERİ RESMİ GAZETE’DE

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler’i kabul etti15 Şubat 2018 Perşembe 17:38
  • İçişleri Bakanı Baybars harita mühendislerini kabul etti15 Şubat 2018 Perşembe 17:32
  • "Başbakan fotoğrafı asılmayacak”15 Şubat 2018 Perşembe 17:10
  • Çeler'den 30 yılı aşmış 6 çifte, Sevgililer Günü süprizi15 Şubat 2018 Perşembe 17:02
  • Özyiğit: Kolejlere Giriş Sınavları kaldırılmayacak15 Şubat 2018 Perşembe 16:53
  • 22 Ocak olayları için mahkeme kararı 21 Şubat'ta okunacak15 Şubat 2018 Perşembe 14:46
  • Mecliste komiteler ve üyeleri de belirlendi15 Şubat 2018 Perşembe 14:36
  • YDP’den CHP ve HDP tarzı eylem15 Şubat 2018 Perşembe 14:20
  • Yalınkaya: “Yenierenköy Belediyesi’nde ortaya çıkan sonuç utanç verici”15 Şubat 2018 Perşembe 13:58
  • "Öfkeyle o lafı etmemem lazımdı, pişmanım"15 Şubat 2018 Perşembe 13:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti