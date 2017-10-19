Bankacılık Yasa Tasarısı görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplanarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Tasarı bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standartlar ve AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesini öngörüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, KKTC Merkez Bankası’ndan, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nden yetkililer hazır bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar Başkanlığı'nda toplantıya, CTP Milletvekili ve Başkan Vekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.