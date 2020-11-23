Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faizler Yükseldi, Fark 463 Liraya Çıktı

Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.

Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.



İş bankaların mevduat faizi oranları:

CepteTEB



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.50



32 günlük net getiri: 1299

Fibabanka



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256

ING Bank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256

Alternatifbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256

ICBC Bank Turkey



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 14.50



32 günlük net getiri: 1208

Halkbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 14.25



32 günlük net getiri: 1194

Ziraat Bankası



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 13.50



32 günlük net getiri: 1121

Garanti BBVA



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 10



32 günlük net getiri: 836

Türkiye İş Bankası



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 10



32 günlük net getiri: 836