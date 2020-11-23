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Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faizler Yükseldi, Fark 463 Liraya Çıktı

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Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası’nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.
Bankada Parası Olanlar Dikkat! Faizler Yükseldi, Fark 463 Liraya Çıktı

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.

Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.

İş bankaların mevduat faizi oranları:

CepteTEB

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.50

32 günlük net getiri: 1299

Fibabanka

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

ING Bank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

Alternatifbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

ICBC Bank Turkey

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 14.50

32 günlük net getiri: 1208

Halkbank

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 14.25

32 günlük net getiri: 1194

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 13.50

32 günlük net getiri: 1121

Garanti BBVA

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 10

32 günlük net getiri: 836

Türkiye İş Bankası

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 10

32 günlük net getiri: 836

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