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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Bankada sıra bekleyen müşteriden 31 bin TL çalmışlardı: Eğlence yerinde basıldılar

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Lefkoşa’da dün bir bankada meydana gelen 31 bin TL’lik hırsızlık olayıyla ilgili aranan iki zanlı, dün gece Güzelyurt bölgesindeki bir eğlence mekanında tespit edilerek tutuklandı.
Bankada sıra bekleyen müşteriden 31 bin TL çalmışlardı: Eğlence yerinde basıldılar

Zanlıların tutuklandığını duyuran Polis Basın Subaylığı, zanlılar B.T. (E-21) ve R.C.Ç.’nin (E-21) tasarruflarında çalınan paranın 24 bin 567 TL’lik miktarı bulunarak emare alındığını bildirdi.

Lefkoşa'da terminal bölgesinde bir bankada dün saat 14.42’de işlem için sıra bekleyen Ferhat Yılmaz’ın elinde tuttuğu ve içinde 31 bin TL nakit paranın bulunduğu zarf iki kişi tarafından çalınmış, polis zanlıların fotoğraflarını basına da dağıtarak geniş arama başlatıldığını duyurmuştu.

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