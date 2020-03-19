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Bankalar Birliği: "Kredi taksitleri 3 ay ertelendi"

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Bankalar Birliği, ekonomik tedbirleri açıkladı... Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitleri 3 ay süre ile ertelendi.
Bankalar Birliği: "Kredi taksitleri 3 ay ertelendi"

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği koronavirüs dolayısıyla aldığı ekonomik tedbirleri açıkladı.

Alınan kararlar şu şekilde:

  • Kredili Mevduat Hesaplarına Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda tahakkuk edecek faizlerin 30 Haziran 2020 tarihine ertelendi.
  • Borçlu Cari Hesap seklinde çalışan kredilere 31 Mart 2020 tarihinde tahakkuk edecek borç faizlerinin 30 Haziran 2020 tarihine ertelendi.
  • Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitleri 3 ay süre ile ertelendi.

Birlikten yapılan açıklama şöyle:

Bakanlar Kurulumuzun Covid-19 virüsüne karşı aldığı tedbirler çerçevesinde geçici olarak kapatılmasına karar verilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ve bu işletmelerde çalışan bireysel müşterilerimizin olağanüstü bu durumdan finansal olarak etkilenmeleri beklenmektedir.

Oluşabilecek finansal olumsuzlukların işletme ve bireysel müşterilerimiz üzerindeki etkilerini azaltmak, beklenmeyen bu durum nedeniyle nakit akışları üzerinde oluşabilecek olumsuzlukları mümkün olduğunca gidermek, mevcut finansal kaynaklarını daha acil ihtiyaçlarında kullanabilmeleri ve tekrardan toparlanmaları için fırsat sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) bünyesinde faaliyet gösteren 21 bankamızca kapalı işletmelerimiz ile bunların çalışanlarına talep etmeleri durumunda aşağıda belirtilen ilave olanakların sunulmasına karar verilmiştir:

Kredili Mevduat Hesaplarına Mart, Nisan ve Mayıs ayları sonunda tahakkuk edecek faizlerin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi;

Borçlu Cari Hesap seklinde çalışan kredilere 31 Mart 2020 tarihinde tahakkuk edecek borç faizlerinin 30 Haziran 2020 tarihine ertelenmesi;

Taksitler halinde ödenen kredilerin taksitlerinin 3 ay süre ile ertelenmesi;

Ayrıca, dijital kanalların daha çok kullanılmasını sağlamak üzere, internet bankacılığı üzerinden yapılacak yurtiçi havalelerden ve KKTC Merkez Bankası Elektronik Ödeme Sistemi (EÖS) üzerinden yapılan ödeme işlemlerinden her ne ad altında olursa olsun hiçbir ücret veya masraf alınmayacaktır.

Daha önce KKTC Merkez Bankası ile yaptığımız müşterek kamuoyu duyurusunda belirtildiği üzere yapılandırma ihtiyacı içinde olabilecek müşterilerimize vade uzatma, taksit öteleme, taksit azaltma, esnek ödeme planı hazırlama olanakları ayrıca devam etmektedir.

Mevcut ortam gereği alınan sağlık tedbirleri tahtında halkımızın elektronik posta (e-mail) ve internet bankacılığı başvuru kanalları üzerinden banka şubelerine gitmeden yapılandırma, taksit erteleme, öteleme, faiz tahakkuk dönemini erteleme; ayrıca mevduat işlemleri ve benzeri bütün işlemler için taleplerini yapabilmeleri öncelikli tercihimizdir. Bu bağlamda, müşteri taleplerinin elektronik posta (e-mail) ile alınmasını ve müşteri talebine konu işlemin bankaca yine e-mail yoluyla teyidi ile benzeri internet bankacılığı işlemlerinin hukuken bağlayıcılığını teminen gerekli yasal düzenlemenin yapılması beklentimizdir.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan bu salgın ve yarattığı beklenmedik sosyal ve ekonomik krizi toplum olarak can kaybı yaşanmadan ve mümkün olan kısa zamanda ve en az hasarla atlatmamızın en büyük dileğimiz olduğunu belirtir, saygı ile kamuoyuna duyururuz.

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