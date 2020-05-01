  • BIST 101.110
  • Altın 379,165
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bankalar pazartesi günü normal çalışma düzenine geçiyor

» »
Bankalar pazartesi günü normal çalışma düzenine geçiyor
Bankalar pazartesi günü normal çalışma düzenine geçiyor

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB), hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirterek, bankaların salgından korunma tedbirlerinden ödün vermeden çalışma saatlerini ve açık tutacakları şubelerini “serbestçe” belirleyebileceklerini bildirdi.

Bankalar Birliği yazılı açıklamasında, bugüne kadar uygulanan salgından korunma tedbirlerine 4 Mayıs sonrasında da aynen devam edileceğini belirterek, halktan “elektronik bankacılık” ve “randevu sistemi” gibi uygulamaları tercih etmesini istedi.

Bankalar Birliği’nin yeni çalışma saatlerine ilişkin duyurusu şöyle:
“Bakanlar Kurulumuzun 29.04.2020 tarihinde almış olduğu karar ile bankalarımızın 4 Mayıs 2020 Pazartesi tarihinden itibaren normal çalışma saatlerini uygulamaya başlayacakları açıklanmıştır.
Bu doğrultuda bankalarımız, çalışanlarını ve hizmet verdikleri müşterilerini koruyacak sekilde, 16 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar uyguladıkları salgından korunma tedbirlerinden ödün vermeden çalışma saatlerini ve açık tutacakları şubelerini ‘serbestçe’ belirleyebileceklerdir.
İçinde bulunduğumuz dönemde en çok önem verdiğimiz konulardan birisi çalışanlarımızı ve müşterilerimizi virüsten korumak olmaya devam etmektedir. Tüm bankalarımızın çalışanları, sağlık kurallarını gözeterek, can siperane bir şekilde ihtiyaç duyan tüm müşterilerine tüm bankacılık hizmetlerini vermek için gayret sarfetmektedir.”

BANKA İÇİ TEDBİRLER DEVAM EDECEK

Birlik, bankaların finansal hizmetleri kesintisiz verme görevini yerine getirirken, bekleme hatlarına çekilen çizgiler, teması azaltmak için korunan fiziki mesafeler, şubelere giriş ve çıkışlarda verilen dezenfektanlar, müşteriler için de maske zorunluluğu, sıra ile içerideki müşteri ve çalışan sayısını kısıtlayarak hizmet verme uygulamaları ile virüsün bulaşmasını engellemeyi hedeflediklerini kaydetti.

RANDEVU SİSTEMİ SÜRECEK

Bankalar Birliği, şube içi fiziki koşullar ve uymak zorunda olunan mesafe kuralları nedeniyle birçok bankanın eksik kadrolarla faaliyetlerine devam edeceğinin de unutulmadan, zorunlu olunmadığı sürece şubeler yerine tüm bankaların sunduğu digital kanalları, internet şube ve ATM’lerin kullanılmasını istedi.

Birlik, vatandaşlardan havaların ısınması ile birlikte dışarda beklemenin zorlaşacağını düşünerek özellikle gişe dışı işlemler olmak üzere randevu ile hizmet alma yöntemlerini tercih etmelerini de istedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları (23 Nisan 2020)23 Nisan 2020 Perşembe 09:05
  • IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı22 Nisan 2020 Çarşamba 20:59
  • TCMB koronavirüs salgınının ekonomik etkileri nedeniyle faizi 100 baz puan indirdi, dolar/TL yükselişe geçti22 Nisan 2020 Çarşamba 15:59
  • Amerikan Doları 7 TL'yi buldu...22 Nisan 2020 Çarşamba 10:50
  • Dövizde son durum (21 Nisan 2020)21 Nisan 2020 Salı 09:07
  • Petrol tarihte ilk kez eksi fiyattan işlem gördü20 Nisan 2020 Pazartesi 22:01
  • Petrol fiyatları çakıldı20 Nisan 2020 Pazartesi 21:55
  • Dolar, euro, sterlin bugün kaç lira?20 Nisan 2020 Pazartesi 09:25
  • P&G'nin satışları tüketicinin koronavirüs nedeniyle stok yapması sonucu birinci çeyrekte %5 yükseldi17 Nisan 2020 Cuma 22:59
  • Dolar, TL Karşısında Son 20 Ayın En Yüksek Seviyesinde16 Nisan 2020 Perşembe 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti