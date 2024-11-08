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Bankanın paralarını kumarda yemişler!

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Lefkoşa’daki Akfinans Bank’ta şube müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Bahar Korakan’ın, banka hesabından bir milyon TL, 185 bin 800 Stg, 24 bin Euro ve 250 Dolar nakit para çaldı.
Bankanın paralarını kumarda yemişler!

BANKA MÜDÜRÜ 1 MİLYON TL, 185 BİN STG, 24 BİN EURO ÇALDI

BANKANIN PARALARINI KUMARDA YEMİŞLER

Lefkoşa’daki Akfinans Bank’ta şube müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Bahar Korakan’ın, banka hesabından bir milyon TL, 185 bin 800 Stg, 24 bin Euro ve 250 Dolar nakit para çaldı. Olayla ilgili Korakan ve eşi tutuklanırken zanlılar parayı kumarda yediklerini söyledi

Lefkoşa’daki Akfinans Bank’ta şube müdürü olarak çalışan 39 yaşındaki Bahar Korakan’ın, banka hesabından bir milyon 253 bin 350 TL, 185 bin 800 Stg, 24 bin 290 Euro ve 250 Dolar nakit para çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs ve eşi Üstün Ulutaş tutuklandı.

İki zanlı “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili polis memuru olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından,1.220.000 TL, 185.800 GBP, 24.290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33.350 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirerek müstahdem tarafından sirkat suçunu işlemekle methaldar olduğunu belirtti.

Polis, meselenin polisin bilgisine 06.11.2024 tarihinde geldiğini ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde konu parayı eşiyle birlikte kumarda harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, zanlıların aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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