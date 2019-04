Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı (video)

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Şangay kentinde bulunan şubesine gelen iki Alman, banka hesaplarına para yatırmak istediklerini söyledi. Veznedeki görevliler, kendilerine yaklaşık 3 bin adet madeni para verilince ne yapacaklarını şaşırdı.

Paraların yaklaşık 500 tanesinin paslanmış olması ve bazılarının başka para birimine ait olması sebebiyle görevliler, parayı elleriyle teker teker saymak zorunda kaldı. Paraları 5 saat boyunca sayan 4 banka görevlisi, miktarın 59 dolar (332 TL) olduğunu tespit etti.

Yurt dışına çıkacaklarını ve paranın taşıyamayacakları kadar ağır olduğunu söyleyen Alman, bu sebeple parayı banka hesabına yatırdıklarını açıkladı.

Two German customers wanted to deposit some 3,000 coins at a Shanghai bank. Four cashiers had to count them by hand for 5 hours. It was about $59 in total pic.twitter.com/fniiDxGA1V