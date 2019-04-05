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Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı (video)

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Çin'in Şangay kentinde iki Alman, banka hesaplarına 59 dolar (332 TL) değerinde 3 bin adet madeni para yatırmak isteyince, banka görevlileri 5 saat boyunca para saymak zorunda kaldı.
Bankaya 3 bin madeni para yatırdılar, 5 saatte sayıldı (video)

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) Şangay kentinde bulunan şubesine gelen iki Alman, banka hesaplarına para yatırmak istediklerini söyledi. Veznedeki görevliler, kendilerine yaklaşık 3 bin adet madeni para verilince ne yapacaklarını şaşırdı.

 

Paraların yaklaşık 500 tanesinin paslanmış olması ve bazılarının başka para birimine ait olması sebebiyle görevliler, parayı elleriyle teker teker saymak zorunda kaldı. Paraları 5 saat boyunca sayan 4 banka görevlisi, miktarın 59 dolar (332 TL) olduğunu tespit etti.

Yurt dışına çıkacaklarını ve paranın taşıyamayacakları kadar ağır olduğunu söyleyen Alman, bu sebeple parayı banka hesabına yatırdıklarını açıkladı.

 

 

 

Şube veznedarlarından Zhao Danqing yaptığı açıklamada, "İçinde Çin, Japonya, ABD ve Güney Kore gibi birçok ülkeden madeni paranın bulunduğu bir çantayla geldiler. Yaklaşık 500 tanesi tamamen paslanmıştı. Bu sebeple, onları tespit edebilmek için bazı özel malzemeleri kullandık ve bizim için çok zor oldu. Sadece zaman kaybıydı" diye konuştu. 

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