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Banksy'nin 'Brexit' resmi ortadan kayboldu

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Sokak ressamı Banksy'nin bir binanın duvarına çizdiği 'Brexit' isimli resmi ortadan kayboldu.
Banksy'nin 'Brexit' resmi ortadan kayboldu

Sokak ressamı Banksy'nin, Fransa'nın Calais kentine seferlerin yapıldığı Dover Feribot Terminali yakınlarındaki bir binanın duvarına çizdiği "Brexit" isimli resmi ortadan kayboldu. Duvar resminin üzerinin boyanmış ya da satılmak için sökülmüş olabileceği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, binanın sahibi olan Godden ailesinin üyeleri, resmin ortadan kaybolmasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı. İskeleyi kuran şirketin yetkilileri de "İskelenin özel bir amaçla kurulduğundan haberleri olmadığını" açıkladı.

Aile daha önce yine kendi binalarından birine ait bir Banksy resmini satmaya çalışmış ancak Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kaybetmişti.

Söz konusu resimde bir inşaat işçisi AB bayrağındaki bir yıldızı elindeki keskiyle parçalıyordu.

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