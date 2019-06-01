Banu Alkan: Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum, çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım

"Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor"

Oyuncu Banu Alkan, Habertürk TV'de yayınlanan 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Alkan, Kültür ve Turizm bakanı olmak istediğini söyledi.

Politikaya atılmak istediğini dile getiren Alkan, "Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık" dedi.

Alkan, "Türkiye benim çok zeki olduğumu düşünüyor. Popüler çok insanlar var ama Çeşme'de halkın 10 bini benim arkamda olurdu." diye konuştu.