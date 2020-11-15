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Banu Alkan: Sanayi Bakanı olamayacağıma göre Kültür Bakanı olabilirim

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Banu Alkan: Sanayi Bakanı olamayacağıma göre Kültür Bakanı olabilirim
Banu Alkan: Sanayi Bakanı olamayacağıma göre Kültür Bakanı olabilirim

Sinema oyuncusu Banu Alkan, sanatçının toplum önünde yarı milletvekili sayıldığını belirterek, bir gün Kültür Bakanı olmak istediğini söyledi.

Banu Alkan, Posta gazetesine verdiği röportajda, Bülent Ersoy'la yeni bir projeye başlayacağını, ancak formatı açıklamasının doğru olmayacağını söyledi. 

Sinema ve dizilerde olmamasına değerlendiren Banu Alkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem. Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin en zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hala Filiz Akın."

"Kültür Bakanlığı benim yapabileceğim bir bakanlık"

Banu Alkan, Kültür Bakanlığı'nı yapabileceğini iddia ederek, "Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o. Sanayi Bakanı olamayacağıma göre! Sanatla ilgili olarak Türkiye’yi dünyayla birleştirmek isterdim. Sanatçı olduğum için bu bakanlığa yakıştırıyorum kendimi. Başka bir siyasi söylemim olamaz. Ben herkesin yıldızıyım. Mutlaka toplumsal olaylara parmak basabilir bir sanatçı ama bazılarını kırabilir." diye konuştu.

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