Yetişkin film yıldızı Belle Delphine, geçen sene oynadığı yetişkin film sektöründen ayrılıp OnlyFans üzerinden hayranlarına banyo yaparken küvetteki suyu satmaya başladı.

Yetişkin film sektöründen ayrılarak cinsel içerikli site üzerinden, banyo yaptığı sırada küvette kalan suyu hayranlarına satmaya başlayacağını söyleyen model Belle Deplhine, bu yöntemle yalnızca bir ayda 1.2 milyon dolar (9 milyon TL) kazandı.