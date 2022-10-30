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Banyodaki sabun artıkları nasıl temizlenir?

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Hijyen bir evin olmazsa olmazı! Gerek görünüşü gerek detay temizliği ile kişisel alanın en önemli faktörüdür. Vücut temizliğinin en önemli olan banyolarda...
Banyodaki sabun artıkları nasıl temizlenir?

Banyo bir evin kişisel temizliğin yapıldığı en önemli alanlarından bir tanesidir. Bu alanda vucüt temizliğinizden tutun diş temizliğinize kadar gerçekleştirdiğiniz kişisel temizliğinizi bu alanda yapılmaktadır. Kişisel bakım temizliğinin yapıldığı ve oldukça önemli olan bu alanın temizliği oldukça hassas olmalıdır. Genellikle herkesin ortak sorunlarından biri olan banyodaki sabun artıklarından kurtulmak oldukça zordur. Bu durumda banyodaki sabun artıklarından kurtulmanın basit yöntemlerini sizler için sıraladık...

Banyonuzdaki sabun ve deterjan kalıntılarından kolaylıkla kurtlun!

Her evde bulunan malzemelerle banyodaki sabun kalıntılarından kolaylıkla kurulabilmeniz için;

Limon yağı

Banyodaki sabun artıklarından kolaylıkla kurtulmanın bir diğer yolu da limon yağıdır. Yumuşak bir beze limon yağını dökün ve sabun artığı olan bir yere dairesel hareketlerle ovalayın. Daha sonra temiz bir bez yardımıyla temizleyin.

Karbonat

Karbonatın birçok alanda işlevi olduğu gibi banyoda sabun artığı gibi kalıntıları temizlemede oldukça etkildir. Bir bardak sirke ve bir kaşık karbonatı karıştırarak boş kullanmadığın sprey kutusuna koyun ve sabun kalıntısının üzerine sıkarak bir kaç dakika bekleyin ve eski bir bezle ovalayın bu yöntemle kolaylıkla abun artıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Amonyak

Bir şişe suya yarım bardak kadar amonyak ekleyin ardından boş spreyli şişeye ekleyerek sabun ve deterjan kalıntılarınızın üzerine sıkarak bir bez yardımıyla ovalayın yanlız bu işlemi yapmadan önce elinize eldiven takmayı unutmayın.

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