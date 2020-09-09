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Bar çıkışı 2 kişiyi bıçaklamıştı...Tutuklu yargılanacak

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Bar çıkışı 2 kişiyi bıçaklamıştı...Tutuklu yargılanacak
Bar çıkışı 2 kişiyi bıçaklamıştı...Tutuklu yargılanacak

Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hoteliçerisinde bulunan “TheCode" isimli barın çıkışında meydana gelen Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Baycan Ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler Girne'de faaliyet gösteren Elexsus Hotel içerisinde bulunan “TheCode" isimli barın çıkışında3 Eylül 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Snack Bar da zanlı AhmetBaycan ve kimliği tespit edilemeyen 8 kişi bir taraf olup aralarında çıkan sözlütartışma neticesinde müştekiler S.Ç. ve C.A:’in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle adı edilenleri ciddi bir şekilde darp ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı Ahmet Baycan’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu henüz tespitedilemeyen bıçağı Seyit Çullar'in sol eline 1 kez saplamak sureti ile, Cenk Aksalih'inise sol bacağına bir kez saplamak sureti ile adı edilenleri hafif şekilde yaralanmasına sebep olduğunun alınan çevre şahadetinde öğrenildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada ve izlenene kamera görüntülerinde ilk etapta 2 otel görevlisi tanık olarak tespit edilip ifadeleri temin edildiğini zanlının 5 Eylül 2020 tarihinde Ahmet Baycan tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis meselenin soruşturmasının devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ayrıca kayıp olan emare olduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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