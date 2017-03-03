Bar çıkışında kavga eden Kevin Grosskreutz, Stuttgart'tan kovuldu

Galatasaray'da geçen sezonki kısa süreli macerasının ardından Almanya'ya dönen Kevin Grosskreutz, bar çıkışında karıştığı bir kavgadan dolayı kulübü Stutgart'tan kovuldu.
Dortmund kariyeri olmasına rağmen Sarı-Kırmızılı formayla istikrar yakalayamayan Grosskreutz Almanya'da bar çıkışında kavgaya karıştı. Karıştığı kavgada dayak yiyen Grosskreutz'un yüzü gözü kan içinde kaldı. Güçlükle hastaneye giden Alman futbolcunun tedavisi hâlâ sürüyor.
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