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Barack Obama, teknoloji devlerini eleştirdi: Öfke ve nefretten para kazanıyorlar

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Barack Obama, sosyal medyanın büyük bir dezenformasyon dalgasına neden olurken ABD'de de demokrasiyi yok ettiğine dikkat çekiyor. Eski başkan, teknoloji şirketlerinin çatışma ve bölünmeden para kazandığını söyledi.
Barack Obama, teknoloji devlerini eleştirdi: Öfke ve nefretten para kazanıyorlar

Chicago Üniversitesi Politika Enstitüsü tarafından düzenlenen dezenformasyon konulu bir konferansta konuşan eski cumhurbaşkanı, teknoloji devlerini sert bir şekilde eleştirdi.

Sosyal medya şirketleri özellikle son yıllarda manipülasyon ve dezenformasyon nedeniyle sık sık eleştiriliyorlar. Özellikle pandemiyle beraber virüsle ve Covid aşılarıyla ilgili ortaya çıkan sahte haberler eleştiri oklarının yeniden bu şirketlere yönelmesine neden oldu.

Ayrıca geçen yıl 6 Ocak’ta Donald Trump destekçileri tarafından yapılan saldırı başta olmak üzere, internette başlayan düşmanlıklar şiddete dönüştü. Temmuz ayında da Başkan Biden, Facebook’un Covid-19 aşıları hakkında yanlış bilgilerle insanları öldürmesi konusundaki hayal kırıklığını dile getirdi, ancak yasa teklifinde bulunmayı bıraktı.

DEMOKRASİLER SAVUNMASIZ

Obama da katıldığı konferansta bu konulara dikkat çekerek sosyal medya şirketlerini sert bir şekilde eleştirdi. “Şirketlerin ürün tasarımı öfkeyi, kırgınlığı, çatışmayı, bölünmeyi paraya çevirir ve bazı durumlarda insanları çok savunmasız hale getirip şiddete neden olabilir” dedi. Ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yanlış bilgi, yanlış bilgidir, ancak dezenformasyon siyasi kazanç, mali kazanç, gücü artırmak, başkalarını bastırmak, sevmediğiniz kişileri hedef almak amacıyla yanlış bilgiyi teşvik etmek, doğru bilgiyi bastırmak için sistematik bir çabadır. Bunu gördük ama sanırım bizimki de dahil olmak üzere demokrasilerin buna karşı ne kadar savunmasız olduğunu hafife almışım.”

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