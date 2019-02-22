Barack Obama'dan erkeklik tanımı

BBC Türkçe’nin haberine göre NBA oyuncusu Steph Curry ve şarkıcı John Legend ile azınlık topluluklarında erkek olmanın tartışıldığı etkinlikte Obama'ya bir seyirci “erkek olmanın ne demek” olduğunu sordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre NBA oyuncusu Steph Curry ve şarkıcı John Legend ile azınlık topluluklarında erkek olmanın tartışıldığı etkinlikte Obama'ya bir seyirci “erkek olmanın ne demek” olduğunu sordu.

ABD'nin eski devlet başkanı Barack Obama, California eyaletinde kendi vakfının bir etkinliğinde yaptığı konuşmada “erkek olmanın gösteriş yapmak anlamına” gelmediğine dair gençlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

Günümüzde siyah ya da beyaz genç erkeklerin kendilerinden güven duyduklarını göstermeleri için şiddete başvurmayı bir yöntem olarak gördüklerini vurgulayan Obama, bunun doğru olmadığını aktardı.