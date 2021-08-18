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Barajı yüzde 5'e indirmek isteyen MHP, ittifakla seçime girecek partiler için yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor

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"Nihai şeklinin verilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin onayı gerekiyor"
Barajı yüzde 5'e indirmek isteyen MHP, ittifakla seçime girecek partiler için yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası konusunda yürütülen çalışmalarda, seçim barajının yüzde 5'e indirilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti. Selvi'nin aktardığına göre MHP, ittifak halinde seçime girecek partiler için ise yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor ancak AKP söz konusu teklife sıcak bakmıyor. 

Selvi, "Seçim Yasası’nda yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının yüzde 5’e mi yoksa yüzde 7’ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının yüzde 5’e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül’ün ürünü olan yüzde 10 seçim barajı tarihe karışacak.

Seçim barajının yüzde 10 olması nedeniyle bazı partiler ittifak yaparak baraj engelini aşmayı planlıyordu. Ancak seçim barajı yüzde 5’e indirildiği takdirde oy oranı yüzde 5’in üzerinde olan partiler ittifaklara girip girmemeyi yeniden değerlendirecek.

Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması ve Meclis’te grubunun bulunması şartı aranıyordu. İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 milletvekili İYİ Parti’ye geçerek grup kurması sağlanmıştı. Siyasi Partiler Yasası’nın 36. Maddesi’nde yapılacak değişiklikle bu zorunluluk kaldırılıyor.

MHP, ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı yüzde 5’e indirilirken, ittifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP, ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından yüzde 10 barajının korunmasını öneriyor.

AK Parti ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek yok” demişti ama Bahçeli ısrarlı olduğu takdirde yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor." ifadelerini kullandı. 

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