  • BIST 96.711
  • Altın 223,215
  • Dolar 5,3604
  • Euro 6,1111
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Barajlara akan su miktarında rekor

»
Ocak ayında düşen yağış miktarının, özellikle de 15-16 Ocak tarihini kapsayan 24 saatlik süre içerisinde barajlara akan su miktarının, son 30 yılın rekoru olduğu haber verildi.
Barajlara akan su miktarında rekor

Ocak ayında düşen yağış miktarının, özellikle de 15-16 Ocak tarihini kapsayan 24 saatlik süre içerisinde barajlara akan su miktarının, son 30 yılın rekoru olduğu haber verildi.

Politis “Rekorlar Kışı” başlığıyla aktardığı haberinde, 15-16 Ocak tarihlerinde barajlara akan toplam su miktarının 26 milyon 885 bin  metreküp olduğuna vurgu yaptı. Sözkonusu 24 saat içerisinde barajlara akan toplam suyun, geçen yılın ocak ayında akan toplam su miktarından fazla olduğuna dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’taki barajlara şu ana kadar akan suyun 65 milyon metreküp olduğuna işaret edilen habere göre, yağışların devam edeceği ve 62 cm’e ulaşan karın da eriyeceği de dikkate alındığında, barajlara akan su miktarının, en iyi yıl olarak not edilen 2011-2012 dönemindeki 90 milyon metreküp olan miktarı aşacak.

Gazete “bugün barajlarımızda var olan su bize 2 yıl yeter” vurgusunu yaptı ve mevcut  su rezervini şu şekilde aktardı:

“Asprokremmo: 30 milyon 102 metreküp,  doluluk yüzde 57,5; Kurri 33 milyon 46 metreküp, doluluk yüzde 28,7; Yermasoya 8 milyon 967 metreküp, doluluk yüzde 66,4; Arminu 4 milyon 300 metreküp, doluluk yüzde 100; Evretu 13 milyon 260 metreküp, doluluk yüzde 55,3; Kalavaş 6 milyon 38 metreküp, doluluk yüzde 35,3.”

Baf’ın en büyük barajı olan Asprokremmo’ya son 24 saat içerisinde 8 milyon metreküp su akışı olduğunu ve suyun debisinin yüksek olması nedeniyle barajdaki mevcut suyun arıtılması mümkün olmayacağından suyu tasarruflu kullanılması çağrısı yapıldı.

Baf’taki “Ksero” ve “Diarizo” derelerinin de taştığı ve tarım arazileriyle yollara büyük zarar verdiği kaydedildi.

Gazeteye göre, Yermasoya barajının taşması üzerine, manzarayı seyretmek için bölgeye gitmeye çalışan iki kişi, içerisinde oldukları jeep araç sel sularına kapılınca ölüm tehlikesi geçirdi. Araç, saatler süren uğraştan sonra kurtarılabildi. Olay sonrasında Yermasoya Belediyesi dere yatağındaki araç park alanını kapattı.  Limasol’da da 80 yaşındaki bir kadın, dün sabah dışarıda yaktığı gazyağı sobasını evin içine taşırken kıyafetlerinin tutuşması nedeniyle yandı. Hastaneye kaldırılan kadın akşamüzeri hayatını kaybetti.

Altihia barajlardaki rekor su akışına dair  haberinde “Pedieu”  deresinin (Kanlıdere) dün taştığı ve Lefkoşa’nın Rum kesimini “–terim yerindeyse- ikiye böldüğünü” yazdı.

Fileleftheros ise derelerin sihirli bir görüntü verdiğine ancak insan hayatını tehlikeye soktuğuna işaret etti.

KÖTÜ HAVA SEBZE FİYATLARINDA ARTIŞA NEDNE OLDU

Gazete, kötü hava koşulları nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını, salatalığın bile kilosunun 4 Euro’ya fırladığını yazdı

Habere göre, sera salatalığın kilosu 2 Euro 80 sent, tarlada yetiştirilen salatalığın kilosu 4 Euro ve domatesin kilosu 2 Euro 20 sent’ten satılıyor. Fasulye ve diğer baklagil fiyatları 6 Euro 50 sent ile 4 Euro 50 sent arasında değişirken, kabak fiyatları 4-4.50 Euro civarında. Karnabahar 1,30 Euro,  brokoli 3,30 Euro, kolokas-bullez 2,80 Euro ve biber 3,50 Euro’dan satılıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barajlara akan su miktarında rekor17 Ocak 2019 Perşembe 13:25
  • Süpriz görüşme!16 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
  • “Göçmenlerin” iskân sorununa çözüm için 8 kriter16 Ocak 2019 Çarşamba 14:35
  • Greco: “Geliyoruz”16 Ocak 2019 Çarşamba 14:30
  • KTOEÖS ile PEO'dan ortak açıklama15 Ocak 2019 Salı 16:50
  • Andros Kiprianu: “Hal böyle oldukça eleştirmeye devam edeceğiz”15 Ocak 2019 Salı 14:45
  • Lakkotripis: “East Med. Gas Forum oluşturulması oldukça önemli”15 Ocak 2019 Salı 14:40
  • Yargıda tansiyon yüksek15 Ocak 2019 Salı 14:35
  • “BM İki Oluşturucu Devlet Arasında Direkt Temas Mantığı Geliştiriyor” iddiası15 Ocak 2019 Salı 14:30
  • Fileleftheros, “Türkiye’nin Akdeniz’in Yarısını Bağladığını” iddia etti15 Ocak 2019 Salı 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti