  • BIST 107.614
  • Altın 172,142
  • Dolar 4,0467
  • Euro 4,9000
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Baraka: 1 Mayıs'ta Mangalları Değil, Sermayeyi Yakalım!

» »
Baraka Kültür Merkezi, 1 Mayıs için halka çağrıda bulunarak, “gelin 1 Mayıs’ta sokağa çıkalım, mangalları değil, emeğimizi sömüren, doğamızı talan eden sermayeyi yakalım” dedi
Baraka: 1 Mayıs'ta Mangalları Değil, Sermayeyi Yakalım!

 Baraka, 1 Mayıs Salı günü, saat 17.15'te, Lefkoşa Otobüs Terminali'nde buluşup, önce Kuğulu Park'a, oradan da Sendikasız çalıştırılmak Yasaklansın Parkatının arkadasında ara bölgeye yürüyeceğini açıkladı ve tüm halkı Baraka kortejinde buluşmaya davet etti.

 
Baraka’dan yapılan çağrı şöyle:

 
1 Mayıs... İşçinin, emekçinin ve ezilen tüm kesimlerin hak ve özgürlüklerini bir arada ifade edebileceği yegane gün...

 
Bugün emekçilerin;

Güvencesiz, sendikasız, düşük maaşlara, bitimsiz ve esnek çalışma saatlerine karşı sokakta buluşacağı;

 
Sermayenin, bilimsel verilerden uzak talepleri doğrultusunda belirlenen imar yasalarına ve her geçen gün artan inşaatlara rağmen alınmayan güvenlik önlemleriyle yaşanan iş cinayetlerine karşı duracağı;
 

Kadına şiddet, çocuk istismarı ve yükselen gericiliğe karşı, kültür-sanat ve bilimsel eğitim talebini yükselteceği;

 
Kimsenin cinsiyetine, cinsel yönelimine, etnik kökenine, ırkına, dinine, diline, geldiği yere göre ayrımcılığa uğramamasını haykıracağı;

 
İşsizlik ve yoksulluk artarken, sermayenin, sokaktaki işsizliği bir tehdit unsuru olarak kullanıp emekçileri güvencesizliğe, yatırımsızlığa ve sendikasızlığa mahkum etmesine izin vermeyeceği;

Bir yanda Akkuyu'da inşa edilen nükleer santralin Akdeniz'deki tüm yaşamı tehdit etmesini, diğer yanda ise sermayenin rant aşkının ülkemizi beton yığınına dönüştürmesini protesto edeceği;

 
Kıbrıs'ı ortadan ikiye bölenlerin şimdi Kıbrıs'tan kaldırdıkları uçaklarla orta doğu halklarını katletmesine dur diyeceği;
 

Sermayenin halkları mahkum ettiği bu karanlık tabloyu ancak örgütlü halkların

aydınlatabileceğini göstereceği gündür...


İşte bu nedenle, söyleyecek sözü, verilecek mücadelesi olanları 1 Mayıs'ta mangalları değil, sermayeyi yakmaya çağırıyoruz!
 

1 Mayıs Salı günü, saat 17.15'te, Lefkoşa Otobüs Terminali'nde buluşup, önce Kuğulu Park'a, oradan da Sendikasız çalıştırılmak Yasaklansın Parkatının arkadasında ara bölgeye yürüyoruz.

barak2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Barış Konseyi, Sol Hareket’i ziyaret etti27 Nisan 2018 Cuma 20:14
  • Baybars, Lefke ve yöresi sivil toplum örgütleriyle görüştü27 Nisan 2018 Cuma 20:13
  • TC Büyükelçiliği: "KKTC’deki seçmenlerin kayıtları 2 Mayıs’ta ilan edilecek"27 Nisan 2018 Cuma 20:12
  • Başkente Nisan yağmuru27 Nisan 2018 Cuma 20:11
  • CTP: “Kore’de yeniden inşa edilmeye başlanan barışın ilk adımlarını selamlarız”27 Nisan 2018 Cuma 16:58
  • EOKA'cı Papafotis: “Solcuları değil hainleri infaz ettik”27 Nisan 2018 Cuma 16:36
  • Rum polisinin mahkumlara şiddet kullandığına dair rapor27 Nisan 2018 Cuma 16:33
  • “İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler” paneli Pazartesi Ticaret Odası’nda27 Nisan 2018 Cuma 16:28
  • Hava nasıl olacak?27 Nisan 2018 Cuma 16:25
  • KTHY binasının açık artırması, internet üzerinden canlı yayınlanacak27 Nisan 2018 Cuma 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti