Baraka 20. Yılını Sol Anahtarı Konseri İle Kutluyor

Baraka Kültür Merkezi, Temmuz ayı boyunca süren 20. yıl etkinliklerini Sol Anahtarı konseri ile tamamlıyor. 31 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da K.Kaymaklı'daki HAS-DER lokalinde, açık havada gerçekleşecek olan 20. yıl kutlamasına ve Sol Anahtarı konserine tüm baraka dostları davet edildi. Biletsiz ve ücretsiz olan konser öncesinde Baraka’nın 20 yılı hakkında sunuşlar ve kısa video gösterimleri yer alacak. Ayrıca doğum günü pastası kesilecek.

Grubun albümlerinde yer alan besteleri ile yorumladığı parçalardan oluşan konserde Kıbrıs ezgileri ve dünyadan devrimci şarkılar da seslendirilecek.

Etkinlik Pandemi önlemlerine uyularak açık havada gerçekleşecek.