Baraka etkinliği olan İzle-Tartış'ta "İtirazım Var" filmi izlendi

2014 yılı Türkiye yapımı İtirazım Var; bir zamanlar antropolojiyle ilgilenmiş eski bir boksör, şimdilerdeyse bir camide görev yapan bir imam olan Selman Bulut’un başından geçen olayları konu alıyor. Film, bir gün Bulut’un camide namaz kıldırdığı sırada cami içerisinde yankılanan silah sesleriyle başlayıp, art arda gelişen olaylar ile devam ediyor. Arka sokaklara gizlendiği halde toplumsal hayatı doğrudan etkileyen olayları konu alması filmin ardından geçilen tartışma bölümünde de dikkat çekti.

Yanı başımızda gerçekleşen birçok olumsuz hadisenin aslında tesadüf olmadığı, din olgusu ile ört pas edilmek istense de gerçeklerin ortaya çıkabileceği ve bunun bir imam yardımı ile yapılabileceği ele alınırken; filmde geçen şu sözlere tartışmada yer verildi.

“İnsan sadece suçluyken kaçmaz. Bazen suçlandığın içinde kaçarsın. Ama bir kere kaçmaya başladıysan, bir şeyleri de muhakkak kaçırırsın elinden. Bazen gençliğini, bazen geleceğini, bazen de aklını. Fakat işin en güzel tarafı da bundan sonra başlar… Çünkü aklını kaybedince korkularından kurtulursun ve bu da seni özgürleştirir. Çünkü sadece korkaklar kendi akıllarına güveniler. Ve bütün korkaklar hakikatin eşidir…

Oysa hakikat akılla ya da başka bir şeyle kavranılmaz. Hakikatin ancak parçası olunur. Onun için kurtul; geçmişinden, geleceğinde ve aklından… Kâinatta ne varsa şu anda oluyor, görmüyor musun? Sadece burada şimdi gözlerini kapa, kalbini aç; aklına da bırak gitsin. Akıl dediğin şey kafanda koca bir ağırlıktan başka ne ki…

NİSAN AYININ FİLMİ BLACK PANTHER

Öte yandan İzle-Tartış etkinliklerinin bir geleneği olarak, bir sonraki film hep birlikte belirlendi. Etkinliğe katılanlar, Nisan ayının ilk Cumartesi gerçekleştirilecek gösterimde Black Panther filminin izlenmesine karar verdi.