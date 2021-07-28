  • BIST 1.358,980
  • Altın 494,42
  • Dolar 8,5530
  • Euro 10,0600
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Baraka Kültür Merkezi 20. Yıl Etkinliklerine Devam Ediyor

»
Sol Anahtarı Konseri 31 Temmuz'da
Baraka Kültür Merkezi 20. Yıl Etkinliklerine Devam Ediyor

Baraka Kültür Merkezi 20. Yıl Etkinliklerine Devam Ediyor

2001 yılında kurulan bir kültür derneği olan Baraka, 20. yılını çeşitli üretimler ve etkinliklerle kutluyor. Temmuz ayının ilk haftası film gösterimi, Argasdi dergisinin özel sayısı ve Bahcada 10 Tayka özel programı ile başlayan faaliyetler, "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" adlı oyunun parklarda halka açık gösterimleri ile devam ediyor.

Barış Manço Parkı ve Göçmenköy Parkı'ndaki gösterimleri tamamlanan oyun son olarak 29 Temmuz Perşembe Büyük Han arkasındaki meydanda, biletsiz ve ücretsiz olarak seyirciye sunulacak.

 

Sol Anahtarı Konseri 31 Temmuz'da

31 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da ise Sol Anahtarı, halka açık bir konser verecek. Grubun albümlerinde yer alan besteleri ile yorumladığı parçalardan oluşan konserde Kıbrıs ezgileri ve dünyadan devrimci şarkılar da seslendirilecek.

K.Kaymaklı'daki HAS-DER lokalinde gerçekleşecek olan konser öncesi, Baraka'nın 20. yaş günü kutlamaları çerçevesinde çeşitli videolar ve sunuşlar da yer alacak ve doğum günü pastası kesilecek.

Dernekten yapılan açıklamada, tüm Baraka dostlarının davetli olduğu ve etkinliğin Pandemi önlemlerine uyularak açık havada gerçekleşeceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 500 Yıllık Heykeldeki Parmak İzi Michelangelo’nun Mu?18 Temmuz 2021 Pazar 20:30
  • ‘Altın Palmiye’ Sahibini Buldu: Cannes’da En İyi Film ‘Titane’18 Temmuz 2021 Pazar 18:15
  • Merve Yalçın'ın "MİLYONLARA" Şarkısı TikTok'ta İzlenme Rekoru Kırdı! (VİEDO)18 Temmuz 2021 Pazar 09:41
  • İlk Kıbrıslı Türk Kadın Milletvekili Ayla Halit Kazım’ın Hayatını Konu Alan Belgeselin Çekimleri Tamamlandı15 Temmuz 2021 Perşembe 16:55
  • Baraka Tiyatro Ekibi parklarda ve meydanlarda seyircisiyle buluşuyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:53
  • BMBP Delirenler adlı sokak tiyatrosu sunacak14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:06
  • 94. Oscar Ödülleri'nin Verileceği Tarih Belli Oldu12 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
  • Teslimat Dördüncü Kez GOYA Seçmelerinde12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:07
  • Baraka’dan Parklarda Tiyatro Gösterimleri12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:48
  • Kıbrıslı Türk Opera Sanatçısı Bas Attila Manizade KKTC'de İlk Kez Anıldı11 Temmuz 2021 Pazar 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti