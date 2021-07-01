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Baraka Kültür Merkezi, bir ay boyunca sürecek etkinliklerle 20. yaşını kutluyor

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Verilen bilgiye göre, ilk etkinlik Sun-İzle-Tartış oluyor.
Baraka Kültür Merkezi, bir ay boyunca sürecek etkinliklerle 20. yaşını kutluyor

Baraka Kültür Merkezi, bir ay boyunca sürecek etkinliklerle 20. yaşını kutluyor.

Verilen bilgiye göre, ilk etkinlik Sun-İzle-Tartış oluyor. 3 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.00’de dernek lokalinin bahçesinde yer alacak etkinlik, kısa bir sunuş ardından Şikago Yedilisinin Yargılanması filmi gösterilecek.

Şikago Yedisilinin Yargılanması filminin, Chicago’daki 1968 Demokratik Ulusal Konferansı’nda Vietnam Savaşı ve karşı kültür protestoları düzenleyen ve federal hükümet tarafından komplo ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan yedi sanığın 1969 yılında görülen meşhur duruşmasına odaklandığı kaydedildi.

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