Baraka Kültür Merkezi, Dünya Tiyatro Günü’nü Sokak Tiyatrosu ile Kutladı

Derneğin tiyatro ekibinin hazırladığı “Ayak Bacak Fabrikası” oyunundan bir bölümün sokaklandığı gösteriye Sol Anahtarı müzik topluluğu da şarkılarıyla eşlik etti. Pek çok sanat severin ilgi gösterdiği geceye hem oyuncular hem de seyirciler rengarenk kostümleriyle katıldılar. Kıbrıs şarkılarının da çalınıp söylendiği etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sanat Sokakta projesi kapsamında gerçekleştirildi.

“Yaşasın tiyatro”, “Yaşasın sanat”, “Tiyatro devrim provasıdır” sloganlarının atıldığı etkinlikte Baraka Kültür Merkezi’nin Dünya Tiyatro Günü bildirisi de okundu ve katılımcılara dağıtıldı. Bildirinin tam metni şöyle:

“Oyuna gelmeyin!”

Bir oyun dönüyor bu yarım adada,

Görüyor, duyuyor, tam anlamlandıramıyoruz ama…

Özgürlükten söz edenler kamera takıyor dört bir yanımıza;

Eşitlikten söz edenler yalnız kendi çıkarını düşünüyor koltuğa oturunca;

Adaletten söz edenler faşistleri salıveriyor hem de karşı gelerek mahkeme kararına;

Barıştan söz edenler konuşup duruyor masalarda fakat kulaklarını tıkıyor kendi halkına.

Kadına şiddet deyince herkes itiraz etse de hala yok bir sığınma evi bile.

Çevrecilerin desteklediği bir hükümette, dereler, denizler, ormanlar kirleniyor gün geçtikçe.

Zamlar halkın belini bükerken yine biz oluyoruz adeta alay edilen.

Asgari ihtiyaçlara bile yetmezken asgari ücret, sanata ve tiyatroya ne hacet…

Ama hayır, bu oyuna gelmeyelim!

Sanatın ve tiyatronun eleştirel ve dönüştürücü gücünü önemseyelim.

Hem ruhumuzu hem aklımızı besleyen bu silahla, mizahın ve kahkahanın korkusunu salalım bizi yönetenlere.

Şarkılarımızı, danslarımızı, repliklerimizi, daha yaşanası bir ülkenin, daha güzel bir dünyanın hizmetine sunalım!

Bir gün zifiri karanlıkta kalmamak adına, perde dediğimizde ışığı hep birlikte yakalım!

Ve… Perde!