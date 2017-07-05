 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 101.065
  • Altın 140,892
  • Dolar 3,5840
  • Euro 4,0620
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5’li konferansın sona erdi

Baraka Kültür Merkezi KTÖS’ü ziyaret etti

» »
Baraka Kültür Merkezi KTÖS’ü ziyaret etti
Nazen Şansal başkanlığındaki Baraka Kültür Merkezi aktivistleri, yeni yönetimine başarılar dilemek, iş ve güç birliğinin devamını istemek amacıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Ziyarette KTÖS Başkanı Emel Kurtuluş Tel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve sendika yetkilileri hazır bulundu.

Baraka Kültür Merkezi aktivisiti Nazen Şansal ziyarette yaptığı konuşmada, KTÖS’ün yeni yönetiminin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Baraka Kültür Merkezi olarak, KTÖS’ün ülke için güç ve öneminin farkında olduklarını söyledi.

KTÖS’ün emek, doğa, kadın, laiklik düşmanı politikaların karşısında duracağına inançla, Baraka Kültür Merkezi ile birlik ve iş birliğinin devam etmesi temennisinde bulunan Şansal, ülkenin barış, eğitim, sağlık, dinsel gericilik gibi konularda belli dayatmalar altında olduğunu ileri sürdü. 
Dayatmalar karşısında iş ve güç birliğinin önemine vurgu yapan Şansal, bunların üstesinden gelinebilmesi için solun katılım ve birliğinin önemine vurgu yaptı.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, Baraka Kültür Merkezi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşık bir ay önce KTÖS’ün yeni yönetiminin belirlendiğine işaret etti.

Baraka Kültür Merkezi ile kuruldukları günden bu yana iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Elcil, Baraka Kültür Merkezi’nin Kıbrıs Türk siyaseti ve sosyal yaşamına yeni bir ses, soluk getirdiğini söyledi.

Baraka Kültür Merkezi ile ortak bir amaç için çalıştıklarını, barış, insan hakları, doğa, insan haklarının korunması için mücadele ettiklerini vurgulayan Elcil, birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. 

Toplumda duyarlığı arttırmak için aynı düşünen insanların birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Şener Elcil, Sünni İslam ve gericilik, dini istismar eden bir takım hareketlere karşı durulması için de Baraka Kültür Merkezi ile birlikte mücadele verdiklerini belirtti. 

Meclis’ten geçen Din İşleri Değişiklik Yasası konusunda da eleştirilerde bulunan Elcil, yasanın laikliği, düşünce ve inanç özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yasayı Anayasa Mahkemesi yerine Meclis’e geri göndermesini de eleştiren Elcil, kendilerinin yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini ifade etti.

Elcil, Baraka Kültür Merkezi ile ortak mücadelenin devam edeceğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kaptan: “Hükümet panik içinde vatandaşlık dağıtıyor”05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:18
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13
  • Tarım Bakanı Çavuşoğlu, GTF heyetini kabul etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:09
  • TDP-ÇK: "Denizdeki canlı türleri hızla azalıyor"05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:23
  • Ataoğlu, Dipkarpaz Yerel Yönetimlerle Dayanışma Komitesi’ni kabul etti05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:00
  • Kıbrıs Konferansı: Sabah toplantıları iptal edildi05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:36
  • Kutlu Adalı cinayeti 21 yıldır halen faili meçhul!05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:12
  • Arda Erkan anılıyor05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:57
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:46
  • Çavuşoğlu: “Guterres perşembe günü geliyor”05 Temmuz 2017 Çarşamba 08:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti