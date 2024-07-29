  • BIST 10782.34
  • Altın 2540.29
  • Dolar 33.0053
  • Euro 35.7696
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Baraka Kültür Merkezi Kültür-Sanat Şöleni düzenliyor

»
Baraka Kültür Merkezi 4 Ağustos Pazar akşamı Kızılbaş Parkı’nda kültür-sanat şöleni düzenliyor.
Baraka Kültür Merkezi Kültür-Sanat Şöleni düzenliyor

Baraka Kültür Merkezi, pazar akşamı Kızılbaş Parkı’nda kültür-sanat şöleni düzenliyor.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, amfi tiyatroda yapılacak etkinlikte halk dansları gösterileri, müzik dinletileri, katılımlı tiyatro skeçleri, video ve slayt gösterimleri yer alacak.

Kültür Dairesi'nin katkılarıyla 4 Ağustos Pazar günü 20.00-23.00 saatleri arasında halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek şölende, Göç-Taş halk dansları ekiplerinin gösterilerinin yanı sıra, Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” adlı skeci, Baraka Gençlik Orkestrası’nın ve Sol Anahtarı’nın konserleri izleyicilerle buluşacak.

bara.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali 1 Ağustos’ta başlıyor22 Temmuz 2024 Pazartesi 13:10
  • Ünlü oyuncu Shannen Doherty hayatını kaybetti15 Temmuz 2024 Pazartesi 08:23
  • MOE Açık Hava Sahnesi'nde coşkulu bir gece!14 Temmuz 2024 Pazar 21:31
  • Arap Ali’nin Yaşam Öyküsü, muhteşem bir gösteri ile ölümsüzleştirildi09 Temmuz 2024 Salı 15:18
  • Geleneksel İskele Festivali Simge Sağın konseri ile final yaptı08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:07
  • Simge Sağın, 52. Geleneksel İskele Festivali'nde...06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:23
  • Yenierenköy-Dipkarpaz 1. Yaz Festivali başladı06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:21
  • İskele Belediyesi halk dansları festivalinde tanıtım gösterileri sahnelendi02 Temmuz 2024 Salı 14:02
  • İskele festival güzelleri seçildi01 Temmuz 2024 Pazartesi 17:58
  • İskele Festivali, uluslararası halk dansları ile devam ediyor30 Haziran 2024 Pazar 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti