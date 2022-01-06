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Baraka Kültür Merkezi, Serdar Denktaş Davasından Kazandığı Tazminatı Çağlayan Çocuk Yuvası’na Bağışladı

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Baraka Kültür Merkezi, Serdar Denktaş Davasından Kazandığı Tazminatı Çağlayan Çocuk Yuvası’na Bağışladı
Baraka Kültür Merkezi, Serdar Denktaş Davasından Kazandığı Tazminatı Çağlayan Çocuk Yuvası’na Bağışladı

Baraka Kültür Merkezi, Serdar Denktaş aleyhine açtığı ve tazminat alınması ile sonuçlanan davanın tazminatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’na bağışladı.

 

Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2016 tarihinde, Genç TV’de katıldığı Basın Odası programında Serdar Denktaş, aktivistimiz Münür Rahvancıoğlu hakkında “gençleri provoke etmek ve insanlar üzerinden vandalizm yapmak” gibi çirkin iftiralarda bulunmuş, aktivistimizin iş ahlakı ve maaşı hakkında da yalan ifadeler kullanmıştı. Derneğimiz Baraka Kültür Merkezi’ni ise “Avrupa Birliği’nden para alarak halkı devletten soğutmak ve olası bir planda halkı ‘evet’e hazırlamak için eylemeleri provoke etmekle itham etmişti.

 

Konuyla ilgili gerçekleştirilen Basın toplantısında  da belirtildiği gibi davalardan elde edilen tazminatların, Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk Yuvası’na, çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bağışlanacağı ifade edilmiş,  karanlıkta okula giderken yaşanan kazada kaybettiğimiz gençler için yapılan protestolar üzerine Serdar Denktaş tarafından yapılan asılsız iddialar ve iftiralar neticesinde maddi değil politik bir tavır sergileneceği söylenmişti.

 

Yaşanılan Hukuk mücadelesinin neticesinde, geçtiğimiz hafta Çağlayan Çocuk Yuvası’na ziyarette bulunan Baraka aktivistleri, yapılan istişareler sonucunda alınması planlanan 2 adet laptop, 2 adet laptop çantası,2 adet hoparlör, 2 adet  mouse, 15 adet usb ve 4 adet kulaklıktan oluşan bağışı yetkililere teslim ettiler.

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