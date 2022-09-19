Baraka Kültür Merkezi’nde Gençlere Yönelik Tiyatro Çalışmaları Başlıyor

Çalışmalar, 27 Eylül’de başlayacak ve ücretsiz olarak yapılacak. Bir ay kadar sürecek olan tiyatro çalışmalarının ardından, seçilecek oyun ve oluşacak kadro ile Arabahmet Kültür Evi’nde seyirci ile buluşulması planlanıyor.

Kayıt ve detaylı bilgi için gençlerin 27 Eylül Salı saat 17.30’da Baraka Kültür Merkezi’nde olması gerekiyor. Çalışmalar her Salı 17.30-19.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Programda, gençlerin kendini geliştireceği ve kolektiviteyi öğrenip deneyimleyecekleri çeşitli tiyatro atölyeleri, drama uygulamaları, ses ve diksiyon, müzik ve ritim çalışmaları gibi eğitsel faaliyetler yer alacak.