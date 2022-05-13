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Baraka Kültür Merkezi’nde Philadelphia” filmi gösterilecek.

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Baraka Kültür Merkezi’nde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Haftası çerçevesinde yarın 19.00’da “Philadelphia” filmi gösterilecek.
Baraka Kültür Merkezi’nde Philadelphia” filmi gösterilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nde 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Haftası çerçevesinde yarın 19.00’da “Philadelphia” filmi gösterilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Ailem Benim Gailem" teması ile organize edilen 17 Mayıs haftasında, katılımcı örgütlerin düzenledikleri farklı etkinliklerinin yer alacağını merkezin de İzle-Tartış etkinliğiyle katkı koyacağı kaydedildi.

Philadelphia filminin konusu şöyle; “işinde başarılı eşcinsel bir avukatın (Tom Hanks) AIDS virüsü taşıdığı fark edilir ve çok geçmeden çalıştığı hukuk bürosundaki işine sudan bir sebepten dolayı son verilir. Şirketin patronu ile arasının çok iyi olmasından dolayı buna çok şaşıran avukat, şirketi ve patronu aleyhine dava açmaya karar verir. Ancak yardım talep etmek de dava süreci de hiç kolay olmayacaktır.”

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