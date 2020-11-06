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Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” gösterilecek

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Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” gösterilecek
Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” gösterilecek

Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” (Seçilmiş) filmi gösterilecek.

Her ayın ilk cumartesi akşamı ücretsiz olarak gerçekleşen “İzle-Tartış” etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek gösterim saat 19.00’da başlayacak.

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