Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” gösterilecek

Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” (Seçilmiş) filmi gösterilecek.
Her ayın ilk cumartesi akşamı ücretsiz olarak gerçekleşen “İzle-Tartış” etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek gösterim saat 19.00’da başlayacak.
Baraka Kültür Merkezi’nde yarın akşam “The Giver” (Seçilmiş) filmi gösterilecek.
Her ayın ilk cumartesi akşamı ücretsiz olarak gerçekleşen “İzle-Tartış” etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek gösterim saat 19.00’da başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.