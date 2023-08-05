Baraka Kültür Merkez’inden Kervansaray ve Mare Monte Plajları’nın Peşkeş Çekilmesine Karşı Mücadele Eden Bölge Halkına ve Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi’ne Destek

Yılın en sıcak dönemini yaşadığımız bu günlerde, sıcaktan bunalan halk için biraz da olsa serinleyebilmenin aralığı olan denize gitme ihtiyacı çileye dönmüş durumda!

Denize gidip serinlemek isteyen halka, "durun geçemezsiniz" emri geliyor. Otel sermayesinin plajlara çektiği set ile koyulan engele; ne hükümet edenler yani merkezi yönetim; ne de görev ve sorumlulukları yasa ile belirlenen yerel yönetimler engel olabiliyor. Dahası, söz sahibi olan bu merciler; engel olmak bir kenara dursun koyulan keyfi uygulamayı görmezden geliyor. Ne koyulan engele yönelik halkın haklarına sahip çıkılıyor, ne girişte alınan fahiş fiyatlara dur deniyor, ne de "damsız girilmez" saçmalığına yaptırım uygulanıyor.



Halk, Beleşe Deniz, Plajlar Halkındır hareketinin on yıllardır verdiği mücadele ile yaşanan hak gaspının bilincindedir ve Anayasal hakkı olan beleşe denize girmenin peşini bırakmıyor. Ancak otel sermayesi ve ona kılavuz olan hükümetler de peşkeşin peşini bırakmıyor. Organize olarak koyulan engel ve peşkeşlere Mare Monte ve Kervansaray plajına da eklendi. Halk, merkezi ve yerel yönetimlerin sahil şeritlerinin ihlali hakkında denetlemeler yapmasını ve yasaya uygun hareket etmesini beklerken, merkezi ve yerel yönetimler otel ve inşaat sermayesi ile el ele verip yasa dışı uygulamalara imza atıyor. Yaşanan bu tablo ve özellikle Girne ilçesinde yaşanan betonlaşmanın neticesinde kirlenen ve girilemez hale gelen çok fazla plaj var. Hal böyleyken tüm bu sorunların arasında temiz kalabilmeyi başaran Kervansaray ve Mare Monte Plajları gibi sayılı kalan ve başta emekçiler olmak üzere halkın yoğun ilgi gösterdiği plajlar hükümet eli ile ranta açılmış durumda!



Bizler de halkın talep ve ihtiyaçlarından uzak, sermayeye yaranmak üzere atılan bu adımı görüyor ve mücadeleyi büyütüyoruz. Baraka Kültür Merkezi olarak bölge halkının koyduğu tepkiyi selamlıyor, Girne ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyeleri’nin direnişini görüyor, plajlara erişim hakkı söz konusu olduğunda akla ilk gelen Beleşe Deniz Plajlar Halkındır hareketine desteğimizi bildiriyoruz.





Baraka Kültür Merkezi (a)

Merin Olgun

Örgütlenme Sorumlusu