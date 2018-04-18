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Baraka Kültür: "Pezevenkler Çalıştayda Judy ve Volha Nerede?"

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Gece kulüpleri çalıştayına, pezevenklerin ve temsilcilerinin çağırılması protesto edildi
Baraka Kültür: "Pezevenkler Çalıştayda Judy ve Volha Nerede?"

Kerhaneler Çalıştayı'na katılan sivil toplum örgütleri "Pezevenkler Çalıştayda Judy ve Volha Nerede?" başlıklı bir haber paylaştı:

Gece kulüpleri çalıştayına, pezevenklerin ve temsilcilerinin çağırılması protesto edildi. Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Kadın Eğitimi Kollektifi, gece kulüplerinin işleyişleri nedeniyle toplum vicdanında rahatsızlık yaratan sorunların tartışılacağı Çalıştaya, İçişleri Bakanlığı’nın pezevenkleri de davet etmesi üzerine, Bakanlığa bir çağrı yapmış ve pezevenklere yapılan davetin geri çekilmesini talep etmişti. "Gece kulüplerinde seks kölesi olarak çalıştırılan kadınların insan haklarını bizzat ihlal eden ve suç işleyen kişiler ile aynı çatı altında olunması kabul edilemezdir" diyen örgütler, Bakanlığın resmi bir açıklama ile daveti geri çekmemesi ve pezevenklerin Çalıştayın yapılacağı otele gelmesi üzerine bir protesto gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı’nın açılış konuşması yaptığı sırada gerçekleşen protestoda; "Pezevenkler burada, Judy ve Volha nerede?", "Bir otelin havuzunda ölü bulunan 24 yaşındaki konsomatris Judy", "26 yaşındayken gece kulübünde ölen kız kardeşimiz Volha" ve "Gece kulüpleri kapatılsın" dövizleri açıldı. Yaptıkları sessiz protestonun ardından üç örgütün temsilcileri Çalıştayı terk etti.

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