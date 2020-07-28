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Baraka: “MOBESE’lerde Yasaya Uyulmuyor, Bilişimde Uyulacak mı?”

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Baraka: “MOBESE’lerde Yasaya Uyulmuyor, Bilişimde Uyulacak mı?”
Baraka: “MOBESE’lerde Yasaya Uyulmuyor, Bilişimde Uyulacak mı?”

Baraka Kültür Merkezi en başından beri çeşitli eylem ve sokak tiyatrolarıyla karşı çıktığı kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası altında ASELSAN tarafından kurulan MOBESE kameralarına resmi itirazlarını 11 Haziran tarihinde Başbakanlığa vermişti. Gözetim toplumu inşası, insan hak ve özgürlüklerine aykırı olması, eylem ve ifade özgürlüğü üzerinde baskı yaratması, tarihi ve kültürel dokuya zarar vermesi, kaldırım işgali ve engelli kişilerin geçişini zorlaştırması, bütçenin halk yararına sağlık ve eğitim için harcanması gibi sebeplerle sunulan itirazlara cevap verme süresi dolmasına rağmen herhangi bir cevap alınamadı.

Yasaya göre; “Kurulun icra edilmiş kararlarına karşı itiraz, herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, bilişim sisteminin kurulmasından itibaren altı ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlığa yapılır. Yapılan itirazlar Başbakanlık tarafından en geç iki iş günü içerisinde İtiraz Kuruluna iletilir ve İtiraz Kurulu, gerekçeli kararını en geç otuz gün içerisinde vererek ilgili kişiye tebliğ eder.” İtiraz Kurulu’nda ise Başbakanlık, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı müsteşarları, Polis Genel Müdürü veya yardımcısı, Lefkoşa Belediye Başkanı, Barolar Birliği ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bulunuyor.

Hükümetin yasaları sadece işine geldiği zaman ve insanlar üzerinde baskı uygulamak amacıyla uyguladığını, vatandaşa hak ve özgürlük veren maddelerin pratikte uygulanmadığını bir kez daha vurgulayan Baraka, aynı durumun Bilişim Suçları Yasası için de geçerli olabileceğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada “Güya sanal bahis, kredi kartı hırsızlığı, çocuk pornosu gibi konuları engellemek ve siber suçları önlemek için çıkarılan Bilişim Suçları Yasası da tıpkı MOBESE kameraları gibi toplum üzerinde baskı kurmak için kullanılacaktır. İfade özgürlüğünü sınırlayacak, sansüre ve daha kötüsü otosansüre sebep olacak bu yasa, erki elinde bulunduranlar tarafından işlerine geldiği gibi uygulanacak, hak ve özgürlükler aleyhine yorumlanacaktır.” denildi.

Baraka, özgürlüğüne düşkün halkımızı, bir yandan MOBESE’ler diğer yandan Bilişim Suçları Yasası ile bizleri sürekli gözetim altında tutup susturmaya çalışanlara karşı mücadeleye davet etti.  

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