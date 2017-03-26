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Baraka: “sanatseverlik sözünü çekinmeden söylemeyi gerektirir”

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Baraka: “sanatseverlik sözünü çekinmeden söylemeyi gerektirir”
Baraka Kültür Merkezi, sanatseverliğin cesaret istediğini, çünkü sözünü çekinmeden söyleyebilmeyi gerektirdiğini belirtti.

Baraka Kültür Merkezi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, sanatseverliğin önemli olduğunu ve cesaret gerektirdiğini, çünkü sanatseverlerin sözünü çekinmeden söyleyebilmesi, liseli amatör tiyatrocu gençlerin sesinin sesi olmayı, yerli sanatçılara sahip çıkmayı, amatör kurumlara yeni imkanlar sunmayı gerektirdiğini belirtti

Açıklamada, sanat için mücadeleden vazgeçmeyen sanatseverlerin, tiyatroya gönülden emek veren tüm amatör tiyatrocuların, tüm imkansızlıklara rağmen sahneyi boş bırakmayan profesyonel tiyatrocuların 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlandı.

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