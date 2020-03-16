BARAKA “Sokağa Çıkma Yasağı Konmadıkça Sorunlar Büyüyecek”

Baraka Kültür Merkezi, halkın sağlığının her şeyden önde tutulması gereken bir dönemde hükümetin sürekli toplantılar yapıp bazı önlemler almakta olduğunu ancak sokağa çıkma yasağı konmadıkça sorunların katlanarak büyüyeceğini savundu.

“Alınan önlemlerin hukuki olup olmadığı tartışması bir yana, halk sağlığını korumak için yetersiz veya uygulamada sadece kağıt üzerinde kaldığını kaygıyla izlemekteyiz” diyen Baraka yaptığı yazılı açıklamada, “Hafta sonu pek çok mekan açıkken, inşaatlar devam etmekteyken yüzlerce kişi de sokaklardaydı ve bugün pek çok emekçi iş başı yapmaya çağrılmış, zorlanmış durumdadır. Zaruri hizmetlerde çalışanlar içinse gereken tedbirler alınamamaktadır. Turizm, ekonomi ve piyasa ilişkilerindeki zararlar, toplumsal dayanışmayla zaman içinde aşılabilir ancak bu salgının kaçınılmaz sonu olan, insanlarımızın ölmesi geri döndürülemez bir durumdur” dedi.

Özel hastanelerin kamulaştırılmasını isteyen Baraka, aksi halde farklı sağlık sorunları yaşayan kişiler için sağlık hizmetlerine ulaşmanın mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Baraka, “Ve halkın menfaatine olan her durumda ‘her şey herkese kendimize hiçbir şey’ diyerek sokakta olan Baraka, bugün sokakta değilse bile bu işin yarını da olacaktır” ifadesini kullandı.

