  • BIST 1.349
  • Altın 468,470
  • Dolar 7,8434
  • Euro 9,4940
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Baraka Tiyatro Ekibi “Ay Batarken” Oyununu Video Formatında Tiyatro Severlere Sunacak

»
 Baraka Tiyatro Ekibi, John Steinbeck’in “Ay Batarken” romanından uyarlanan tiyatro oyununu, video formatında tiyatro severlere sunacak.
Baraka Tiyatro Ekibi “Ay Batarken” Oyununu Video Formatında Tiyatro Severlere Sunacak

 Baraka Tiyatro Ekibi, John Steinbeck’in “Ay Batarken” romanından uyarlanan tiyatro oyununu, video formatında tiyatro severlere sunacak.

Baraka’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oyunun prömiyeri, oyuncularının da katılımıyla 15 Aralık Salı günü saat 20.00’de Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Baraka oyuncuları tarafından küçük gruplar halinde bir araya gelinerek video kaydı yapılan oyun, film şeklinde montajlandı.

Biletsiz ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gösterime, pandemi önlemlerine uygun olarak maskeli ve sınırlı sayıda seyirci alınacak. Bu nedenle oyunu izlemek isteyen sanatseverlerin 19.45’te AKM’de olması tavsiye edildi.

Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla hazırlanan ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren video-oyunun konusu ise şöyle aktarıldı:

“Geçimini madencilikle sağlayan ve uzun yıllardır savaş görmemiş huzurlu bir kasaba, askeri bir birlik tarafından apansız işgal edilir. Savaş nedir bilmeyen kasabalıların beklenmedik şekilde karşı karşıya kaldığı bu olay, dışarıdan gelen düşmanın yanı sıra içlerinden çıkan hainlerin de keşfi anlamına gelmiştir. Sakin, sıradan ama bağımsızlığına düşkün bu insanların zamanla hararetlenen sessiz mücadelesi, bardağı taşıran son damlayla, gözüpek bir meydan okumaya, öfkeli bir direnişe dönüşür.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka'da Fareler Ve İnsanlar İzlenecek02 Aralık 2020 Çarşamba 14:19
  • Hasan Çakmak’a Türk Dünyası Ödülü verildi01 Aralık 2020 Salı 14:13
  • Hasan Çakmak’a Türk Dünyası Ödülü Verildi01 Aralık 2020 Salı 14:07
  • Münür Rahvancıoğlu’nun “Akıntıya Karşı Yazılar - Postmodern Açmazlara Devrimci Yanıtlar” Kitabı Çıktı01 Aralık 2020 Salı 12:52
  • Tanya Kilitkayalı'dan Uğur Yılmaz Deniz'e destek: "Güzel kalplim, her zaman yanındayım"01 Aralık 2020 Salı 10:06
  • Süleyman Ergüçlü’den Kitap Tanıtım Ve İmza Etkinliği30 Kasım 2020 Pazartesi 14:19
  • Ünlü oyuncu Sean Connery öldü30 Kasım 2020 Pazartesi 11:23
  • Mevlâna’nın Kedisi Romanı Çıktı30 Kasım 2020 Pazartesi 09:33
  • “Yok Olan Duvar”, Lefkoşa’da Dikilitaş Yanında Sergileniyor29 Kasım 2020 Pazar 12:32
  • “3. Sinevizyon Uluslararası Film Festivali”ne Başvurular Başladı26 Kasım 2020 Perşembe 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti