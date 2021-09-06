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Baraka Tiyatro Ekibi Kapılarını Gençlere Açıyor

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Baraka Kültür Merkezi, kendini geliştirmek ve oyunlarda rol almak isteyen tiyatro sever gençler için ücretsiz olarak, eğitim ve ardından oyun sezonunu açıyor.
Baraka Tiyatro Ekibi Kapılarını Gençlere Açıyor

İlgilenen gençlerin başvuru ve kayıt için 21 Eylül Salı günü saat 17.30’da Kızılbaş’taki Baraka lokalinde olması gerekiyor.

İki ay sürecek olan eğitim çalışmalarının ardından açık hava oyunları için provalara geçilecek. Eğitim çalışmalarında, nefes, ses ve beden kullanımı, yaratıcı doğaçlamalar, kısa skeç yazımı, ezilenlerin tiyatrosu cephaneliğinden oyunlar, şiir, müzik ve dans gibi temalar yer alacak. ü

Mümkün olduğunca açık havada yapılacak olan eğitim çalışmalarına, Pandemi önlemleri gereği sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebilecek. Bu nedenle ilgilenen gençlerin Baraka Kültür Merkezi’ne ulaşmaları ve 21 Eylül Salı günü saat 17.30’da Kızılbaş’taki Baraka lokalinde olması gerekiyor.

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