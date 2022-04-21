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Baraka Tiyatro Ekibi Mağusa’da Seyircisiyle Buluşacak

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Baraka Tiyatro Ekibi Mağusa’da Seyircisiyle Buluşacak
Baraka Tiyatro Ekibi Mağusa’da Seyircisiyle Buluşacak

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, 24 Nisan Pazar günü saat 16.00’da, Mağusa Buğday Cami karşısındaki açık alanda seyirciye sunulacak. Yaklaşık 1 saatlik komedi türündeki oyunda ağırlıklı olarak 15-25 yaş arasındaki gençler rol alıyor. W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.

Seyirci katkısı 10TL olarak belirlenen oyunun bu ekonomik krizde beleş de izlenebileceği vurgulanıyor. Lefkoşa ve Lefke gösterimlerinde büyük ilgi gören oyun, ekoloji, ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlardaki güncel sorunlarımızı mizahi bir üslupla sahneye taşıyor ve hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da tiyatro severlere keyifli anlar yaşatıyor.  

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