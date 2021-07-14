  • BIST 1.362,530
  • Altın 503,64
  • Dolar 8,6150
  • Euro 10,1400
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Baraka Tiyatro Ekibi parklarda ve meydanlarda seyircisiyle buluşuyor

»
“İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” adlı oyun, 17 ve 24 Temmuz Cumartesi günleri saat 19.00’da Barış Manço Parkı’nda oynanacak.
Baraka Tiyatro Ekibi parklarda ve meydanlarda seyircisiyle buluşuyor

Baraka Tiyatro Ekibi parklarda ve meydanlarda seyircisiyle buluşuyor. “İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı” adlı oyun, 17 ve 24 Temmuz Cumartesi günleri saat 19.00’da Barış Manço Parkı’nda oynanacak. Halka açık ve biletsiz olarak gösterilecek olan yaklaşık bir saatlik oyun, işsiz bir gencin iş arama serüvenini ve bu esnada başına gelen trajikomik olayları konu alıyor.

 

Karakterin, iş arama hikâyesinin bir bölümünde Kıbrıs’a da yolunun düşmesiyle oyun ülkemiz gerçeklerine de değiniyor. 

 

Biletsiz ve ücretsiz olan etkinlik, saat 19.00’da başlayacak ve Pandemi önlemlerine uygun olarak açık havada seyirciye sunulacak.

 

Lefkoşa’daki gösterim tarihleri ve yerleri şöyle:

 

17-24 Temmuz Cumartesi Barış Manço Parkı

27 Temmuz Salı Göçmenköy Parkı

29 Temmuz Perşembe Büyük Han arkasındaki meydancık

gorsel-001.jpg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ekonomik ve Sosyal Manzara” Tanıtılıyor11 Temmuz 2021 Pazar 10:21
  • Sıla 4’ün “Vursalar Biner Kere” Şarkısı Yeniden Düzenlenerek Kıbrıs’a Ait Gerçek Fotoğraflarla Klipleştirildi11 Temmuz 2021 Pazar 10:19
  • Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na Kitabını Takdim Etti09 Temmuz 2021 Cuma 15:12
  • “GARABÖCÜ” Halk Masalı Kitabı AKM Önünde Çocuklara Tanıtılıyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:22
  • Kıbrıslı Türk ilk opera sanatçısı Attila Manizade düzenlenecek konserle anılacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:52
  • Dünyaca Ünlü Ermeni Duduk Sanatçısı Civan Gasparyan Hayatını Kaybetti06 Temmuz 2021 Salı 20:30
  • "TÜRK-BİR’den Türk Birliği’ne" Adlı Kitap Yayınlandı06 Temmuz 2021 Salı 18:33
  • Ahmet Sanver’in 15. Kitabı Çıktı06 Temmuz 2021 Salı 17:20
  • Abdullah Azizoğlu’nun 2 Şiir Kitabı İçin 15 Temmuz’da Tanıtım Etkinliği Düzenleniyor06 Temmuz 2021 Salı 14:19
  • Aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı06 Temmuz 2021 Salı 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti