Baraka Tiyatro Ekibi'nden "Şiddeti Gör" İsimli Sokak Performansı

araka Tiyatro Ekibi, kadına şiddeti protesto etmek amacıyla, Lefkoşa çarşısında bir sokak performansı gerçekleştirdi. Çeşitli şiddet biçimlerinin resmedildiği sokaklamada 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, saat 18.00'de Dereboyu Kumsal Park'tan başlayacak yürüyüşe davet yapıldı.
Performansta, devletin, şiddeti önleyici mekanizmalar geliştirmemesi sebebiyle erkek şiddeti karşısında kadınların korumasız kalışı anlatıldı. Fiziksel ve sözel şiddetin, savaşların ve güvencesiz, sendikasız çalışmanın kadınlara olumsuz etkilerinin gösterildiği oyunda, devlete ait tek bir sığınma evinin bulunmaması ve alo 183 hattının şiddeti önlemede işlevsiz kalması da, oyuncuların ellerine yazdığı yazı ve çizdiği resimlerle aktarıldı.
Etkinliğe, Kadın Eğitimi Kolektifi üyeleri de katılıp izleyicilere broşür dağıttılar.
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