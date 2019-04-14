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Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun perdelerini açtı.

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Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun perdelerini açtı.
Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun perdelerini açtı.

Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı "Ayak Bacak Fabrikası" adlı oyun perdelerini açtı.

Sermet Çağan'ın yazdığı Baraka Tiyatro Ekibi'nin "bozduğu" Ayak Bacak Fabrikası, sadece nisan ayı boyunca salı ve cumartesi akşamları saat 20.00'de Arabahmet Kültür Evi'nde izlenebilecek. Oyunda Sol Anahtarı müzik grubunun da oyuna özgü besteleri ve canlı müziği yer alıyor.

Biletler 10TL öğrenci için 5TL’den satılıyor ve girişten veya Khora Kitap Cafe'den temin edilebiliyor.  Rezervasyon için telefon numarasıysa 0533 886 48 18.

Baraka açıklamasına göre, tek perdelik bir kara komedi olan Ayak Bacak Fabrikası, güncel konulara da değiniyor.

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