  • BIST 2.335,22
  • Altın 913.763
  • Dolar 14.7358
  • Euro 16.0916
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little Little Into the Middle” adlı oyun son gösterimini yapacak

» »
Gösterim, pazar günü saat 16.00’da Barış Manço Parkı’nda yer alacak.
Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little Little Into the Middle” adlı oyun son gösterimini yapacak

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little Little Into the Middle” adlı oyun son gösterimini yapacak. Gösterim, pazar günü saat 16.00’da Barış Manço Parkı’nda yer alacak.

Baraka Kültür Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nden bu yana seyircisiyle buluşan oyun, tiyatro severlere açık havada, eğlenceli bir gösteri sunuyor.

Ekoloji, ekonomi ve eğitim gibi alanlardaki güncel sorunları mizahi bir üslupla sahneye taşıyan “Little Little Into the Middle” hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da seyirciye mücadele neşesi vermeyi hedefliyor.

Dayanışma katkısı 10TL olarak açıklanan oyunun biletleri Khora Kitabevi’nde ve oyun günleri temsil yerinde bulunuyor ancak ekonomik krizden dolayı isteyenlerin oyunu ücretsiz de izleyebilecekleri belirtildi. 

W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.

Kolaylaştırıcılığını Nazen Şansal’ın yaptığı oyunda, Alaşya Şansal Rahvancıoğlu: Anlatıcı Orman Cini, Burak Ateş: Hamlet ve Tavşan, Emel Karagözlü Cicibaba: Sakine Fırıldak, Feray Yalçuk: Yaşam Koçu Hayati Foss, İncilay Gök: Godot’yu bekleyen ve Öğretmen Orman Cini, Rojin Yıldırım: Asi(l) Köylü Heykeli ve Öğrenci Orman Cini, Selen Göl: Ağaç, Sevcan Tumay: Soytarı, Sevim Karaçoban: Soytarı ve Sezgin Keser: Arif Çokbilir olarak rol alıyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler değişiklik yasasını görüşecek "Komite" halen toplanamadı06 Nisan 2022 Çarşamba 11:07
  • Arıklı: Reform yapılmak zorundadır, yapılacaktır!06 Nisan 2022 Çarşamba 11:03
  • Sendikaların zamlara karşı grev ve eylemleri sürüyor06 Nisan 2022 Çarşamba 10:34
  • Yalınkaya: Belediyeler reformu geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz06 Nisan 2022 Çarşamba 10:09
  • Kalecik ve Karaağaç'ta elektrik kesintisi yapılacak06 Nisan 2022 Çarşamba 09:44
  • Ambalaj maliyeti zam olarak geri dönüyor06 Nisan 2022 Çarşamba 09:29
  • Hava bugün nasıl olacak?06 Nisan 2022 Çarşamba 09:06
  • Taner Ulutaş yazdı... İletişim, ulaşım derken sıra Kıb-Tek’e mi geldi?06 Nisan 2022 Çarşamba 09:01
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?06 Nisan 2022 Çarşamba 08:45
  • Tüp Gaza Zam05 Nisan 2022 Salı 23:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti