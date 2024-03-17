Baraka: Yasakçı Zihniyetinize Karşı Özgür Sanat İçin Mücadelemiz Devam Edecek

İşte yapılan açıklama;

Yasakçı Zihniyetinize Karşı Özgür Sanat İçin Mücadelemiz Devam Edecek





Antilogos Tiyatrosu’nun 1974’te yaşanmış gerçek hikayelerden oluşan “Annesi” isimli oyununun Girne’de yapılması planlanan gösteriminin, kaymakamlık tarafından izne tabiidir gerekçesiyle engellenmiş olmasını kabul etmiyoruz.

Tiyatro barıştır, her türlü yasakçı zihniyete karşı isyandır.

Bu, yasakçı zihniyet ile ne ilk karşılaşmamızdı ne de son karşılaşmamız olacak. Fakat bilinmelidir ki baskı varsa direniş, yasakçı zihniyet varsa isyan da vardır!

Ülkemizdeki birçok otele Türkiye’den gelen onlarca “sanatçı”lara kaymakamlıktan izin mi çıkarılıyor? Satılan biletlerin vergileri bile alınmaz ve devlet zarara uğratılırken çalışmayan devlet mekanizması şimdi mi çalışıyor?

Devletin sayamadığımız kadar uzun yıllardır sahnesi yokken, amatör tiyatroların sanat yapma uğruna maruz kaldıkları bakımsız/harabe sahneler hiç onarılmazken, tiyatrolar yerine camiler inşa edilirken, özgürce sanat üretilecek yasal düzenlemeler yapılmazken, kültür evleri sermayeye peşkeş çekilirken yine yasakçı zırvalıklarla karşımıza çıkacak olan devlet “büyükleri”nin bu çirkin oyunlarına bir son verelim.

Bilinmelidir ki yasakçı zihniyetinize karşı özgür sanat için mücadelemiz devam edecek!

Baraka Kültür Merkezi (a)

Kültür Sanat Sorumlusu – Emel İpçiler