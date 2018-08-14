Baraka, Zamları ve Ekonomik Krizi Sokak Tiyatrosu ile Protesto Ediyor

Baraka Kültür Merkezi, son dönemde birbiri ardına gelen zamları ve ekonomik krizin vatandaşa etkilerini, sokak tiyatrosu ile protesto edecek.

Baraka Kültür Merkezi, son dönemde birbiri ardına gelen zamları ve ekonomik krizin vatandaşa etkilerini, sokak tiyatrosu ile protesto edecek. Tüp gaza, benzine, elektriğe yapılan zamlar ve dövizdeki artışla birlikte hayatın pahalılaşması karşısında, ağlanacak halimize güleceğimiz bir sokak tiyatrosu hazırlandı.

18 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30’da itibaren Lefkoşa çarşısında sokaklanacak olan oyun, aynı gün saat 19.30’da ise Küçükkaymaklı Barış Manço Parkı’nda izlenebilecek.

Sokak tiyatrosunda, vatandaşların tüp gaz kullanmadan yemek pişirme, asfalyalarımız atmadan elektrik üretme, benzinsiz ulaşım sağlama gibi konularda, uzmanlardan bilgi alabileceği kurslar yer alıyor.

“Nasıl geçineceyik?” diye düşünen tüm halkımız bu kurslara davetlidir.