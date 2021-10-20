Baraka’da Nazım Şiirleri Okundu

Baraka Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte Nazım ve şiir severler buluştu.

Baraka Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen bir etkinlikte Nazım ve şiir severler buluştu.

Kuvayi Milliye Destanı şiirlerinin özgün müzikler eşliğinde sunulduğu programın yönetmenliğini Gündoğdu Gencer yaparken Yusuf Nidai, Hatice Sevindi ve Gündoğdu Gencer şiirleri seslendirdi, Nuran Nidai ise teknik masada görev yaptı. Sunulan program daha önce, yine Gündoğdu Gencer yönetmenliğinde Avustralya’da geniş bir kadro ile seyirci ile buluşan Kuvayi Milliye Destanı oyunun bazı bölümlerinden oluşmaktaydı.

Katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı gecenin sonunda seyirciler de Nazım şiirleri seslendirdi ve şiir nasıl okunmalı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.