Baraka'da Tiyatro ve Morâl Gecesi Gerçekleştirildi

Baraka Tiyatro Ekibi, pandemi süreciyle birlikte sekteye uğrayan tiyatro sanatını yaşatma sorumluluğuyla bir etkinlik düzenledi. Cumartesi akşamı dernek bahçesinde yapılan morâl gecesinde "Pandeminya" ve "Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum" isimli iki skeç sahnelenirken "Cebimdeki Kelimeler" ve "Seçimin Ne?" adlı oyunlar da seyirci katılımlı olarak oynandı.

"Hükümete rağmen morâlsiz, koronaya rağmen tiyatrosuz kalmayın" sloganıyla düzenlenen geceye izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Girişte, el dezenfektanı, ateş ölçme, isim kaydı gibi tedbirlerin de alındığı etkinlikte hem dernek üyeleri hem de seyirciler eğlenceli ve morâl yükselten anlar yaşayarak yeni mücadelelere hazırlandılar.

Gençlik tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Pandeminya" skeci, virüslerin gözünden salgını ele alarak dünyada ve ülkemizde yaşananları, sosyal devletin ve sağlık sistemlerinin çöküşünü kara mizahla anlattı. "Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum" skecinde ise bir yandan güzellik ve estetik konusu işlenirken öte yandan medya eleştirisi, bedenin ve imajın ticarileşmesi gibi konular ele alındı. İnteraktif oyunlarda, seyircilerin de katkısıyla yapılan doğaçlamalar yer aldı ve ülke gündemindeki konular sahneye taşınmış oldu.

Baraka'dan yapılan açıklamada, her şeye rağmen sanata sahip çıkan ve bahçeyi dolduran seyirciye teşekkür edilerek programı dernek lokalinde izleme fırsatı bulamayanlar için video olarak da yayınlanacağı duyuruldu.