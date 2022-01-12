Baraka'dan Bağımsızlık Yolu'na Destek: "Birlikte Hade, Güzel Günlere"

Baraka Kültür Merkezi, seçimlere dair tavrını açıkladı.

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu'na destek açıklayan Baraka, desteğin yalnızca yazılı açıklama ile sınırlı kalmayacağını, Baraka aktivistlerinden bazılarının Bağımsızlık Yolu (BY) listelerinden seçime girdiğini kaydetti.

Açıklama şöyle:

Ülkemiz ve emekçi insanımız her anlamda zorlu bir süreçten geçmektedir. Gerek ekonomik, gerek sosyal anlamda, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşamak her geçen gün daha da zor hale gelmektedir.

Bir yanda TL'nin değer kaybı, dur durak bilmeyen pahalılaşma, artan borçlar, gelecek kaygısı…

Diğer yanda sanatın ve sanatçının kaderine terk edilmesi, sermaye istediği için yatırımsız bırakılan devlet okulları ve kamusal sağlık... Akaryakıt bulamazken toplu taşımanın olmayışı, ısınmak için başka alternatif yokken tüp gaza ve elektriğe yapılan zamlar... Tüm bu sorunlar yetmiyormuş gibi, istenmeyen hadsiz bir misafirin talimatıyla yapımına girişilen külliyeler, harcanan paralar... "Halk ucuzunu tercih etsin" diye akıl veren, "ayşe abayla fatma aba neresi ucuz biliyor" diyerek insanımızla dalga geçen başbakanlar... Sermayenin doğayı talan etmesine çanak tutan, yangın helikopteri almayarak ormanlarımızın kül olmasına, geleceğimizin yanmasına suç ortağı olan hükümetler... Artan gericilik, muhafazakarlık ve kadına şiddet vakalarının yanında, sığınma evi görevini yerine getirmeyen, ancak kerhanelerin bir dediğini iki etmeyen, kadın düşmanı, pezevenk bir devlet... Sendikasız, güvencesiz, patronların iki dudağı arasında, iki kuruş paraya sabahtan akşama çalışan emekçiler...

Tüm bunların halkımızda ciddi bir umutsuzluk yarattığı, gençlerimizin göç yollarına düşmeye başladığı bir dönemde, birileri göç yollarından başka bir "yol" açıyor.

Üstelik de bu ülkede hükümet olmanın iktidar olmak anlamına gelmediği tespitiyle "hükümete değil, muhalefete talibiz" deniliyor, sokağa, örgütlenmeye ve direnişe çağrı yapılıyor.

Baraka Kültür Merkezi olarak, kurulduğu günden beri sokakta olan, müziğiyle, tiyatrosuyla, yayınlarıyla direnişe katkı yapan bizler, şüphesiz ki bu çağrıya kayıtsız kalamazdık. Baraka aktivistleri olarak, gerek BY listelerinden aday olarak, gerekse de sokak çalışmalarında emekçinin partisine destek vererek, tarafımızı ortaya koyma kararı aldık.

Öte yandan bizler, ilerici kesimler içerisinde rejime tepki olarak sahiplenilen "boykot" çağrısının gerekçelerini gayet iyi anlamakta, hatta bu gerekçelerden bir çoğunu paylaşmakta olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ancak rejime muhalif, tam da boykotun savunularını seçim sürecine dahil eden, bunları her gün TV programlarında dile getiren, halkın iradesinin gaspına karşı, sokakta verdiği mücadeleyi seçimlere de taşıyan bir parti varken, bizler için geçerli olan çağrı, BY'nin düzen karşıtı muhalefet mücadelesini büyütme çağrısıdır.

Bağımsızlık Yolu, bugüne dek hükümete gelen düzen partilerinin aksine, bizzat adıyla Kıbrıslı Türklerin "bağımsızlık" talebini yükselten, ultrazenginlerden servet vergisi alınması, özel sektörde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması, asgari ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi, ekonomi ve ekolojinin birlikte geliştirilmesi gibi rejimin temeline ters düşen taleplerle, tam da düzene isyan edenlerin birleşmesi gereken adres olduğunu göstermektedir.

Keza, kültürel alanda üreten ve mücadele eden bir dernek olarak, BY'nin muhalefet programında kültür sanata yönelik devrimci yaklaşımını da oldukça değerli bulmaktayız.

Tüm bu sebeplerle, seçime katılım konusunda kararsız olan ilerici kesimleri Bağımsızlık Yolu'nun muhalefet programını değerlendirmeye, bu ülkede örgütlü bir muhalefetin eksikliğini; haklarına, kültürüne, kurumlarına, geleceğine yapılan her saldırıda hisseden halkımızı ise, muhalefete talip olanları desteklemeye davet ediyoruz.

Hade gardaş, yeter diyelim!

Baraka Kültür Merkezi (a)

Kamil İbrahim İpçiler