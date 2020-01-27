  • BIST 121.166
  • Altın 302,504
  • Dolar 5,9466
  • Euro 6,5582
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Baraka'dan Gancelli protestosu

» »
Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Mahkemeler önünde eylem yaptı.
Baraka'dan Gancelli protestosu

Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Mahkemeler önünde eylem yaptı.

Eylemde, Baraka aktivisti Mustafa Batak tarafından okunan basın açıklamasında, 1 Aralık 2016’da Başbakanlık önünde düzenlenen eylemde kırılan Başbakanlık kapısına 15 bin TL’lik zarar verildiği gerekçesiyle 24 kişiye açılan davanın 16 Ekim 2018’de dosyalandığını ancak davanın görüşülmesinin “savcılığın görevini yapmaması” gerekçesiyle sürekli olarak ertelendiği kaydedildi.

Adına celpname çıkan Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin bazılarının “adaletin tecellisine yardımcı olmak için” tebligatlarını kendilerinin gidip aldığı ifade edilen açıklamada, ancak dava tebligatlarının tümünün henüz dağıtılmadığı gerekçesiyle davanın görüşülmesine geçilemediğini savunuldu.

Açıklamada, “Hızlı ve makul sürede yargılanma hakkı adil yargılanma hakkının bir parçası olup, önemli bir insan hakkıdır. Savcılık bir yıldan usun bir süredir gereken tebligatları yapmayıp davasını ilerletmeyerek eyleme katılan kişilerin insan haklarını ihlal etmektedir” denildi.

Açıklamada, davanın “eylemcilere gözdağı verilmesi maksadıyla” açıldığı belirtildi.

KELEŞZADE

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Mustafa Keleşzade de,  davanın bir buçuk yıl önce açılmasına rağmen halen görülemediğine işaret ederek, “yargılanma”  ve “eylem” hakkının önüne geçildiği için bugün bu eylemi düzenlediklerini söyledi. Keleşzade, “En temel insan haklarımız için buradayız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üzerinden uyuşturucu çıktı20 Ocak 2020 Pazartesi 15:07
  • Değirmenlik’te sakin Cemile Yakışıklı’ya ait evde yangın çıktı19 Ocak 2020 Pazar 15:35
  • Alayköy ve Bostancı’da metrekarede 5 kilogram yağış düştü19 Ocak 2020 Pazar 12:13
  • Lefkoşa'da fuhuşa teşvikten tutuklama19 Ocak 2020 Pazar 11:54
  • Başkasının kimliğine büründü, barikatta enselendi16 Ocak 2020 Perşembe 15:55
  • Lefkoşa’da yoğun denetim16 Ocak 2020 Perşembe 12:49
  • Kişmir: Bu akşam ki eylemden herkes dersler çıkarmalı15 Ocak 2020 Çarşamba 17:20
  • Ertelenen eylem bugün!“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün15 Ocak 2020 Çarşamba 10:56
  • Evkaf Selimiye Camii’sini restore ediyor13 Ocak 2020 Pazartesi 11:39
  • Lefkoşa'da kavga!12 Ocak 2020 Pazar 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti