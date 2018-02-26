Baraka'dan gece kulübünde ölen kadınla ile ilgili basın açıklamasına davet

Baraka'nın açıklaması:

"26 yaşında bir kadının gece kulübünde ölü bulunması üzerine, gece kulüplerinde yaşanan insan hakları ihlallerine ve buna devletin ortak olmasına dikkat çekmek ve gece kulüplerinin derhal kapatılmasını talep etmek amacıyla, Baraka Kültür Merkezi ve destek veren örgüt ve kişiler olarak, 27 Şubat Salı günü saat 13.30'da İçişleri Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Basın açıklamasının ardından, kabul etmesi halinde İçişleri Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirmek ve taleplerimizi yeni hükümete iletmek arzusundayız.

Destek veren örgütlerin katılımını ve basın emekçilerinin ilgisini rica ederiz."